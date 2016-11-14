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FETÖ'nün 5 şirketine daha atandı!

'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında bir yerel marketler zincirine, bir yangın sistemleri, bir gıda ve 2 inşaat firması olmak üzere 5 firmaya atandı.

FETÖnün 5 şirketine daha kayyum atandı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile İzmit'te bulunan bir yerel marketler zinciri, bir yangın sistemleri firması, bir gıda firması ve 2 inşaat firması olmak üzere 5 firmaya atandı. Firmalardan bazı kişiler FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanırken, firmaların 7 gün içerisinde itiraz etme hakkının bulunduğu bildirildi. Yerel marketler zinciri yetkilileri itirazda bulunduğu belirtildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 18:10
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