Kocaeli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında bir yerel marketler zincirine, bir yangın sistemleri, bir gıda ve 2 inşaat firması olmak üzere 5 firmaya kayyum atandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile İzmit'te bulunan bir yerel marketler zinciri, bir yangın sistemleri firması, bir gıda firması ve 2 inşaat firması olmak üzere 5 firmaya kayyum atandı. Firmalardan bazı kişiler FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanırken, firmaların 7 gün içerisinde itiraz etme hakkının bulunduğu bildirildi. Yerel marketler zinciri yetkilileri itirazda bulunduğu belirtildi.
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