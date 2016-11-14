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sanığına ilk "" cezası

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi, 'nün propagandasını yaptığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada, ilk kez FETÖ'yü "" kabul ederek hapis cezası verdi.

FETÖ sanığına ilk silahlı terör örgütü cezası

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa, " propagandası yapmak" suçundan hapis cezası verildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık F.E. hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçlamasıyla açılan kamu davasında karar çıktı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık F.E. ve avukatı katıldı.

Dosyanın esası hakkında savunması sorulan avukat, FETÖ/PDY olarak adlandırılan örgütün terör örgütü olduğuna dair kesinleşmiş karar olmadığını ve örgütün propagandası suçunun unsurlarının oluşmadığı kanaatinde olduğunu ileri sürerek, müvekkilinin beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının alınmasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Kararda "Sanık F.E'nin üzerine atılı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapma suçunu işlediği anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın şahsi ve sosyal durumu ile kastın yoğunluğu göz önünde bulundurularak Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesinin birinci cümlesi gereğince takdiren ve teşiden 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına..." ifadelerine yer veren mahkeme heyeti, sanığın suçunu sosyal medyadan yayın yoluyla işlemesi nedeniyle 1/2 ve aynı suçu birden fazla tekrarlaması sebebiyle 1/2 oranında artırırken, F.E'yi dosyaya yansıyan olumu tutum ve davranışları ile verilen cezanın ileriki yaşamına etkileri nedeniyle 6/1 oranında indirim uygulayarak toplam 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, "seçenek yaptırımlarına çevrilmesine yer olmadığına" ve "cezanın ertelenmesine yer olmadığına" karar verdi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "silahlı terör örgütü" olduğu kabul edilerek ceza verilen ilk mahkeme kararı niteliği taşıdığı belirtildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 12:40
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Yusuf Yusuf

İhanetin cezası ölüm olmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.11.2016 14:27
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

vatan hainliğinin CEZASINA BAKIN...!!!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.11.2016 14:16
antalya antalya

bu kadar mı?

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.11.2016 12:47
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