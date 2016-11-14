FETÖ çöpçatanlık için dernek kurmuş

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan bir öğretmen ifadesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kapatılan bir dernek çatısı altında bekarlara yönelik çeşitli toplantılar düzenlendiğini, bu toplantılara katılanların örgüt üyesi kişilerle evlendirilmeye çalışıldığını anlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Uşak'ta yürütülen FETÖ/PDY'nin "eğitim" yapılanmasına ilişkin operasyonda, örgütün eğitim kurumları kanalıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bilgilere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan itirafçı bir öğretmen ifadesinde, örgütün eleman temininde en önemli kaynak olarak kullandığı eğitim kurumlarını nasıl kullandığına ilişkin bilgileri aktardı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde "Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle kapatılan Bizim Yuva Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin toplantılarına katıldığını, birkaç toplantıda konuşmacı olarak da yer aldığını ifade eden itirafçı, Uşak Öğretmenevi'nde düzenlenen bu toplantılarda bekarların karşılaşması için özel etkinlikler yapıldığını dile getirdi.

"BEKARLAR ÖRGÜT İÇİ EVLİLİKLERE YÖNLENDİRİLDİ"

Dernek çatısı altında düzenlenen toplantılarda "evlilik okulu", "anne baba okulu" gibi proje gruplarının oluşturulduğunu anlatan itirafçı, bekarların bu toplantılar yoluyla örgüt içi evliliklere yönlendirildiğini söyledi.

Derneğin örgüt güdümünde bir "aile danışma merkezi" olarak çalıştığını aktaran itirafçı, toplantılara örgütün "il ve milli eğitim imamları"nın da katıldığını, dernek faaliyetlerinin örgütün yayılmasında "kılıf olarak kullanıldığını" ifade etti.

Soruşturma kapsamında, evlilikler yoluyla örgüte bağlılığın artırılmasının hedeflendiği, özellikle "altın nesil" adı altında nesil yetiştirmeyi amaçlayan FETÖ'nün bekarların örgüt içi eşleştirilmesi ve evlendirilmelerine yönelik organizasyonlar da düzenlediğini belirlendi.

Uşak'ta FETÖ'nün "eğitim" yapılanmasına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alınmış, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanmış, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.