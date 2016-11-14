Evde evlat okulda arkadaş

Bartın'da Dursun Gür (53), 1986'da eğitim fakültesini bitirdi. 1998'de öğretmenliği bırakarak, tersanecilik işine yöneldi. Oğlu Ali Tugay (24) ile birlikte çalışarak, Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü'ne girdi. Gür, "Oğlumla aynı okulda aynı sınıfta birlikteyiz. Oğlumla birlikte okumak çok gurur verici" dedi.