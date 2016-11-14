Eşek sütü mucizesi

Anne sütüne Bursa'dan rakip çıktı. Serçeler Köyü'nde 1 yıl önce önce eşek çiftliği açan İlhan Biçer, eşek sütünün faydalarını saymakla bitiremedi. Sağlıklı hayatın sırrının bu sütte olduğunu iddia eden Biçer "Bu işe babamın kansere yakalanmasının ardından yaptığım araştırmalar neticesinde başladım. Eşeksütünün kansere, astıma, bronşiteve birçok hastalığa iyi geldiğiniöğrendim. İtalya'da çok yaygın olarakkullanılıyor. Kullananların yüzde 90'ı memnun" dedi. Biçer, eşek sütünü her yaştan insanın günde bir çay bardağı içmesinin faydalı olduğunu belirtti.
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