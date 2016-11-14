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mucizesi

Eşek sütü mucizesi
Anne sütüne Bursa'dan rakip çıktı. Serçeler Köyü'nde 1 yıl önce önce eşek çiftliği açan İlhan Biçer, nün faydalarını saymakla bitiremedi. Sağlıklı hayatın sırrının bu sütte olduğunu iddia eden Biçer "Bu işe babamın kansere yakalanmasının ardından yaptığım araştırmalar neticesinde başladım. Eşek sütünün kansere, astıma, bronşite ve birçok hastalığa iyi geldiğini öğrendim. İtalya'da çok yaygın olarak kullanılıyor. Kullananların yüzde 90'ı memnun" dedi. Biçer, eşek sütünü her yaştan insanın günde bir çay bardağı içmesinin faydalı olduğunu belirtti.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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