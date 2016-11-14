Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve Faslı sevgilisi Imane Elbani ile bir araya geldi.



Kısa bir sohbetten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonra facetime uygulaması ile Elbani'nin ailesiyle görüştü ve Elbani'yi Murat Yıldırım için istedi. Aileden de olumlu cevap alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.









