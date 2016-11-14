Yol Durumu
  1. Lice ve Zap'ta PKK'ya ağır darbe

oyuncu 'a kız istedi

Cumhurbaşkanı oyuncu için Faslı oyuncu Imane Elbani​'yi görüntülü konuşma uygulaması üzerinden babasından istedi.

Erdoğan oyuncu Murat Yıldırıma kız istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , ünlü oyuncu ve Faslı sevgilisi Imane Elbani ile bir araya geldi.

Kısa bir sohbetten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonra facetime uygulaması ile Elbani'nin ailesiyle görüştü ve Elbani'yi Murat Yıldırım için istedi. Aileden de olumlu cevap alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Etiketler: ,
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 15:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar