Enerjik Türkiye

Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Sedef Tersanesi'nde gemi uğurlama törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin güçlü ve ayaklarının üzerinde duran bir ülke olduğunu belirtip tüm dünyaya mesaj yolladı:enerji gemilerinin inşası ve işletilmesi alanında ülkemiz önemli bir yere sahip. Türkiye her gün dünya çapında projelerin açılışını yapan, yenilerinin hazırlıklarını yürüten, en yıkıcı krizler karşısında dahi güçlü direnciyle hedeflerinden uzaklaşmayan, büyüyen, gelişen, güçlenen bir ülke.darbe girişimi de olsa ertesi sabah ülkede her şey tıkır tıkır işlemeye devam eder. 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü yastık altındaki 2,5 milyar dolar tutarındaki dövizin piyasaya çıktı. Yani Merkez Bankası piyasaya döviz sürmedi. Benim halkım, vatandaşım yastığının altındaki dövizlerini hemen ertesi sabah piyasaya sürdü.ve Irak krizleri karşısında hiçbir yerden kayda değer bir yardım gelmese dahi tüm dünyaya örnek olacak insani duruş sergilemeyi sürdürebiliriz. Dünyada örneğine pek az rastlanabilecek dev projeler hem de kamu özel sektör iş birliğiyle art arda hayata geçirilebilir.Tüneli'nin açılışının 20 Aralık'ta yapacağız. 26 Ağustos'ta da Boğaz'ın üzerindeki üçüncü gerdanlığın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışını yaptık. Darbe girişiminden hemen önce İstanbul İzmir Otoyolunun önemli bir aşaması olan İzmit Körfezi üzerindeki Osman Gazi Köprüsü hizmete açıldı.en büyüğü olacakinşası tüm hızıyla sürüyor. İnşallah ilk etabının da 2018'in ilk çeyreğinde açılacak.bizim farkımız bu. Her fırsatta diyorum ki Türkiye, kendisine inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimseyi mahcup etmedi, mahcup etmez. Uluslararası yatırımcıların önemli bölümü, bu gerçeği gördükleri için ülkemize yaptıkları yatırımları artırarak sürdürüyor.iş adamlarımıza da aynı çağrıyı yapıyor ve diyorum ki yatırımlarınızı ertelemeyin, tereddüde düşmeyin, geç kalırsanız pişman olursunuz. Hele hele yeise hiç kapılmayın. Uluslararası yatırımcıların güvendiği Türkiye'ye kendi iş adamlarımız dört elle sarılmalı.Karadeniz Holding'in 480 MW elektrik üretim kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olan "Karadeniz Powership Osman Khan" enerji gemisi Gana'ya, "Karadeniz Powership Onur Sultan" gemisi Myanmar'a, 120 MW kapasiteli "Karadeniz Powership Gökhan Bey" ve "Karadeniz Powership Yasin Bey" gemisi ise Endonezya'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla düzenlenen törenle uğurlandı.konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın direktifiyle yerli yatlara Türk bayrağı taşıma zorunluğu getirileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu törende konuşan Yıldırım, "Bugünlerde de sizin talimat verdiğiniz bir konu var. O da, artık Türkiye'nin kıyılarında yabancı bayraklı yatlar dolansın istemiyoruz. 'Limanlarımızda başka ülkenin bayrağını kıçlarında dalgalandıran yatlar olmasın' dediniz, bunun için düzenlememizi yaptık. Önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek devrim niteliğinde bir takım değişiklikler yaptık.Engellerini kaldırmış olduk" diye konuştu.