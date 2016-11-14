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En baba dram

En baba dram
Antalya'da (63), şeker ve fıtık hastalığına yakalandı. Sağlık sorunları nedeniyle taksicilik mesleğini yapamadı. 2 yıldır ev kirasını ödeyemediği için 6 çocuğu ve eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı. Çalınmaması için eşyalarının başında gece gündüz nöbet tutan Başak, "Kime gittiysek ev yok. İlk sordukları soru; 'Ne iş yapıyorsun, nerelisin, kaç tane çocuğun var?' Çocukları mı keselim?" ifadesini kullandı.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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