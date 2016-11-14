Elveda Gülay!

Mersin'de 11 Kasım günü Baki Şimşek'in (46) kullandığı otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü ile yanındaki 43 yaşındaki güzellik uzmanı Gülay Bilgiç hayatını kaybetti. TIR sürücüsünün polise haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler Şimşek ve Bilgiç'in cenazelerini araçtan çıkardı. Cenazeler otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Şimşek'in cenazesi ailesi tarafından alındı, Güzellik uzmanı GülayBilgiç'in cenazesi ise dünsabah ailesi tarafındanalınıp Adana'ya götürülerekAsri Mezarlık'ta gözyaşlarıarasında toprağa verildi.
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