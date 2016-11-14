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Elveda Gülay!

Trafik kazasında hayatını kaybeden güzellik uzmanı Gülay Bilgiç, gözyaşları arasında toprağa verildi

Elveda Gülay!
Mersin'de 11 Kasım günü 'in (46) kullandığı otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü ile yanındaki 43 yaşındaki güzellik uzmanı Gülay Bilgiç hayatını kaybetti. TIR sürücüsünün polise haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler Şimşek ve Bilgiç'in cenazelerini araçtan çıkardı. Cenazeler otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Şimşek'in cenazesi ailesi tarafından alındı, Güzellik uzmanı Gülay Bilgiç'in cenazesi ise dün sabah ailesi tarafından alınıp Adana'ya götürülerek Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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