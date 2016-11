‘Ecem’siz 3 ay!

İzmir'de 10 Ağustos günü yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye Yurdaer (60) ve yeğeni Ecem Haliloğlu'na (26) otomobil çarptı. Sürücü ise aracı bırakıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamadı. Sürücünün Ankara'da müteahhitlik yapan N.D. olduğu tespit edildi. Evlenmesine 10 gün kala trafik canavarının kurbanı olan Haliloğlu ve teyzesi Yurdaner'in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Emniyet güçleri ise firari sürücü N.D'yi yakalamak için özel bir ekip kurdu. Çeşitli noktalara baskınlar düzenlendi. Ancak bir sonuç alınamadı. Kimsenin kaza yapmak ve iki kişiyi öldürmek istemeyeceğini iyi bildiklerini kaydeden abla Hacer Karakayalı, "Bu biraz da vicdan meselesi. Ortada 2 ölü var. Herkes hata yapabilir ama kazadan sonra kardeşim can çekişirken kaçmasaydı. Korkup kaçmış olabilir ama birkaç gün sonra ortaya çıkması gerekirdi. Onun da ailesi üzgün biliyorum ama ben kardeşimi kaybettim. 3 ay oldu lütfen adalete teslim olsun." dedi. Evlat acısının hiçbir şeye benzemediğini, yürek acısının da geçmeyeceğini dile getiren anne Reyhan Haliloğlu, şunları söyledi: "Gündüzler geçiyor ama geceler bitmiyor. Her gün işten eve dönmesini bekliyorum ama gelmiyor. Benim canım yandı, diğer annelerin canı yanmasın. Adalet ne olursa olsun şeriatın kestiği parmak acımaz. 10 gün vardı evlenmesine. Kaza olmasaydı ertesi gün yeni evine gidecektik. Kısmet olmadı. En çok istediği şey kendi evinde mutlu bir hayattı. Allah kimseye evlat acısı vermesin."