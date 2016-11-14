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Dr. Acı Kayıp

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 40 yaşındaki Dr. Ulaş Bağatır, muayenehanesinde geçirerek hayatını kaybetti. Ölümü sevenlerini yasa boğdu

Dr. Acı Kayıp
İzmir'de dün evli, 3 çocuk babası Dr. Ulaş Bağatır'a telefonla ulaşamayan yakınları muayenehanesine gitti. Bağatır'ı hareketsiz halde buldu. Son hastasının muayenesinin ardından kalp krizi geçirdiği sanılan doktorun cesedi, incelemelerin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopside Dr. Bağatır'ın ölüm nedeni kalp kirizi olarak belirlendi. Uluş Bağatır'ın ani ölümü, Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevli eşi Prof. Dr. Reyhan Demir Bağatır'ı, çocuklarını, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Ozon terapisi, doğal tıp ve sağlıklı estetik terapileriyle, birçok Aydınlı ve İzmirli hastasına şifa dağıtan Dr. Bağatır için bugün ikindi vakti Uğur Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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