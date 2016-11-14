Diyarbakır Valiliği, Lice İlçesi kırsal kesiminde PKK'lı teröristlere yönelik hava desteği ile yapılan operasyonda, 1 teröristin silah ve techizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Valilik, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelindeki terörist faaliyetlerinin tespiti, yakalanması, etkisiz hale getirilmesi, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi, patlayıcı yüklü araç ile saldırı türünde eylemlerin önlenmesi maksadıyla yapılan çalışmalara ve operasyonların devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda Lice ilçesinde oper8asyon gerçekleştirildiği belirtilen Valilik açıklamasında şöyle denildi:
"12 Kasım 2016 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanan özel bir firmaya ait araç ile söz konusu aracın 150 metre yakınında bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiye istinaden, Lice ilçesi Bağlan köyü Mezarlık Tepe kırsal alanında taarruz Helikopter kolu destekli olarak operasyonel faaliyete başlanılmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında yapılan temas araması neticesinde; 1 erkek bölücü terör örgütü mensubu silah ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 1 adet Bixi Makinalı tüfeği, 1 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet roketatar, 1 adet tabanca susturucusu, 100 adet Bixi mühimmatı, 20 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı ile 2 ayrı noktada sığınak ve çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon ile ilgili olarak adli işlemlere devam edilmektedir."
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