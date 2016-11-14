Derik'teki hain saldırıya ilişkin yeni detaylar

Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen ve Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıda makam odasına tuzaklanan patlayıcıyı kaymakamlık görevlilerinin yerleştirdiği öne sürüldü.

PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Kaymakam Safitürk'ün şehit olmasıyla sonuçlanan saldırının ardından Mardin ve Derik Cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince ilçe genelinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında kaymakamlık çalışanlarının da yer aldığı şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin sorgusundaki ifadelerine göre, Derik Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü T.E'nin yeğeni olan Yazı İşleri Şefi Ş.M, kaymakamlık görevlileri F.B, N.E, Z.D ve Z.E'nin bulunduğu sırada, "Kargoyla bomba geleceğini, 10 Kasım günü kaymakam beyin odasında patlatacaklarını" söyledi.

Ardından 8 Kasım'da Ş.M, kimliğini verdiği personel aracılığıyla kargoyu kaymakamlığa getirtti. Paketten bombayı çıkaran Ş.M, odaya birilerinin gelmesini önlemek amacıyla tuvaletin yanında beklettiği görevliye, içeriye kimseyi aldırmaması talimatını verdikten sonra Kaymakam Safitürk'ün odasına girip bombayı yerleştirdi.

Ş.M, daha sonra söz konusu görevlilerle bir araya gelip patlamanın ardından evlerine gitmelerini söyledi, olayın ardından konuşan olursa öldürmekle tehdit etti.

Şüpheliler sorgularında, olay günü Yazı İşleri Müdürü T.E'nin Derik Belediyesi Zabıta Amiri V.E'ye bir kağıt içerisinde kumandaya benzer bir şey verdiğini gördüklerini, ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etti.

SAKARYA'DAKİ CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Bunun üzerine soruşturma kapsamında Derik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü T.E'nin hakkında yakalama kararı verildi. Ancak, şehit Kaymakam Safitürk'ün Sakarya'daki cenaze namazına katılan ve gözyaşları döken T.E'nin burada gözaltına alınması durumunda toplumsal olayların yaşanabileceği değerlendirilmesi üzerine, T.E takibe alınarak İstanbul'da gözaltına alındı.

PKK'LI TERÖRİSTİN KARDEŞİ ORTAYA ÇIKMASIN DİYE SOY İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Soruşturmada, bombayı odaya yerleştirdiği öne sürülen Yazı İşleri Şefi Ş.M'nin Diyarbakır'da 3 ton patlayıcının bulunduğu araçta yakalanan PKK'lı terörist Ozan Çelik'in kardeşi olduğu, bu nedenle soy ismini değiştirdiği bildirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada elde edilen deliller sonucu, makam odasına tuzaklanan patlayıcının uzaktan kumandayla kaymakamlık binasının içinden infilak ettirildiği belirlendi.