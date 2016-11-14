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Demirtaş'ın avukatı suçüstü yakalandı

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı ve Milletvekili Abdullah Zeydan ile görüşmeye gelen avukat F.L.'nin üzerinde, cezaevine girerken cep telefonu, simkart ve hafıza kartı ele geçirildi.

Demirtaşın avukatı suçüstü yakalandı
Haklarında açılan terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı , 4 Kasım günü Diyarbakır'dan Edirne'ye getirilerek F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Demirtaş'tan 2 gün sonra da aynı cezaevine tutuklanan Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan da aynı cezaevine getirildi. Demirtaş ve Zeydan'ı cumartesi günü saat 14.50'de ziyarete avukatlarından F.L., geldi. F.L.'nin cezaevine girişi sırasında üzerinde bir cep telefonu bulundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2016 günü saat 14.50 sıralarında PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan S.D. ve A.Z. ile görüşmek için gelen avukat F.L.'nin X-Ray cihazından geçirilen montunun yan dış cebi içerisinde 1 adet cep telefonu, telefona takılı 1 adet sim kart ve 1 adet hafıza kartı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 18:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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semizz semizz

onuda sokun hapse daha olmadi mesleden ihrac

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cevapla 14.11.2016 19:19
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