Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2016 günü saat 14.50 sıralarında PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan S.D. ve A.Z. ile görüşmek için gelen avukat F.L.'nin X-Ray cihazından geçirilen montunun yan dış cebi içerisinde 1 adet cep telefonu, telefona takılı 1 adet sim kart ve 1 adet hafıza kartı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Demirtaş'ın avukatı suçüstü yakalandı
Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Milletvekili Abdullah Zeydan ile görüşmeye gelen avukat F.L.'nin üzerinde, cezaevine girerken cep telefonu, simkart ve hafıza kartı ele geçirildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2016 günü saat 14.50 sıralarında PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan S.D. ve A.Z. ile görüşmek için gelen avukat F.L.'nin X-Ray cihazından geçirilen montunun yan dış cebi içerisinde 1 adet cep telefonu, telefona takılı 1 adet sim kart ve 1 adet hafıza kartı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Etiketler: Selahattin Demirtaş
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