Cumhur, başkanı için sandık kurdu

Malatya'da bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Anadolu 1071 Platformu" tarafından başkanlık sistemine destek için başlatılan imza kampanyası kapsamında, şuana kadar 17 bin imza toplandı. Platform üyelerince kent merkezindeki Soykan Parkı önüne kurulan ve "Başkanlık sistemineevet" yazısı asılan stantta, vatandaşlardan imza toplanmaya devam ediyor. Platform Başkanı Tahir Toptaş, muhabirlere yaptığı açıklamada, başkanlık sistemine destek için çarşamba günü başlattıkları imza kampanyasının bugün sona ereceğini bildirdi. Toptaş, "Bugüne kadar yaklaşık17 bin imza topladık, Malatya'nınteveccühü çok iyi. Hedefimiz 5 binimzaydı. Ancak bunu 3'e katladık.Tahminen 20 bin imzayı bulacağız" diye konuştu.
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