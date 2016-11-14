Yol Durumu
  1. Kıbrıs kilitlendi
  2. Kayyumlara yönetim rehberi

Cumhur, başkanı için sandık kurdu

Cumhur, başkanı için sandık kurdu
Malatya'da bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Anadolu 1071 Platformu" tarafından ne destek için başlatılan imza kampanyası kapsamında, şuana kadar 17 bin imza toplandı. Platform üyelerince kent merkezindeki Soykan Parkı önüne kurulan ve "Başkanlık sistemine evet" yazısı asılan stantta, vatandaşlardan imza toplanmaya devam ediyor. Platform Başkanı Tahir Toptaş, muhabirlere yaptığı açıklamada, başkanlık sistemine destek için çarşamba günü başlattıkları imza kampanyasının bugün sona ereceğini bildirdi. Toptaş, "Bugüne kadar yaklaşık 17 bin imza topladık, Malatya'nın teveccühü çok iyi. Hedefimiz 5 bin imzaydı. Ancak bunu 3'e katladık. Tahminen 20 bin imzayı bulacağız" diye konuştu.
Etiketler: ,
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar