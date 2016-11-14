Çocuğunu seven bu gıdalardan uzak tutsun!

İşte her bireyin mutlaka okuması gereken o yazı:



"Sevgili dostlar, yıllar önce bir "medya mensubu" olarak FRUKTOZ, MISIR ŞURUBU gibi kavramları sizlerle yazı ve tv programlarımda paylaşmış ve bu zararlı ürünlere karşı savaş açmıştım... Sonrasında başıma gelmeyen kalmadı, oraları ayrı bir tartışma konusu...

Sevgili dostlar, yıllar önce TV programlarımda konuklarla aramda geçen bir konuşmayı aynen size aktarıyorum...

BU KONUŞMALARDAN ÇOCUKLARINIZ ADINA ÇIKARACAĞINIZ ÇOK ÖNEMLİ DETAYLAR VAR!

Bu satırları okurken belki çikolatanızı yiyorsunuz, meşrubatlarınızı yudumluyorsunuz. Peki hiç baktınız mı içinde glukoz, fruktoz, mısır şurubu var mı? Neden tatlı olarak satın aldığımız ürünlerde sakaroz ürünleri kullanılmıyor da fruktoz şurubu kullanılıyor?

Bu konuda uzman görüşlerini o günlerdeki TV programlarından aynen aktarıyorum...

"ZARAR KONUSUNDA OKLAR FRUKTOZUN ÜZERİNE GİDİYOR"

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar:

Bu konuda yapılmış olan üç tane büyük çalışma var. Bu çalışmalarda fruktoz ve pankreas kanseri ilişkilendiriliyor. Şişmanlık üzerinden, başka şeyler üzerinden, yağlarda eriyen tarım ilaçları olabilir, herhangi bir şey olabilir. Fruktozun kanser riskini artırdığı konusunda geçen sene bir çalışma yayınlandı. Tez budur. Fruktoz insan için uygun bir şeker değildir. Hastalığa neden olur. Birinci hastalık şişmanlıktır, ikinci hastalık diyabettir, üçüncüsü pankreas kanseridir. Diğer kanserlerle ilgili bir bulgu yoktur. İnsan metabolizması glikoz üzerine kuruludur. Yani biz şeker olarak glikozu kullanıyoruzç Fruktoz bize yabancıdır. Mısır şurubu fruktozdan serbest üretilen bir şekerdir. En zararlısı konusunda oklar fruktozun üzerine gidiyor. Ve doğrudan mısır şurubuna gidiyor. Glikoz vücutta kullanılan bir fon. Fruktoz pankreas kanserini çoğaltıyor. İki bin kişiyi alıp 10 yıl günde 2,5 litre meşrubat içirirseniz farkı görürsünüz. 180 km hızla duvara çarpan bir aracın içindekiler ölür mü ölmez mi? Duvar mı, araç mı, içindekiler mi suçludur bilemezsiniz. Ama fruktoz pankreas kanseriyle ilişkilendirilmiştir.

Şeker-iş Sendikası Başkanı İsa Gök:

Ben İlknur Hanım'ın "Dünyada kota yoktur" sözleri üzerinden başlamak istiyorum. İnsan sağlığıyla ilgili bölümü bilimadamları tartışıyor. ABD Gıda cve İlaç İdaresi Nisan 2008'de içeriği yüksek fruktoz olan meyveli ürünleri suni tatlandırıcılı olarak kabul etmiş. ABD bilimadamları bunun da obeziteyi tetiklediğini ortaya koyarak yüzde 10'luk kotayı yüzde 8'e düşürmüştür. AB ülkelerinin aşağı yukarı hepsinde kota vardır. AB ülkelerinde NBŞ ile beslenmeyi reddeden birçok ülke vardır. Avusturya hiçbir şekilde Nişasta Bazlı Şeker üretimi yapmıyor. Çek Cunmhuriyeti, Danimarka, Hollanda, Fransa İrlanda, İsveç, Litvanya, Portekiz, Slovenya, Yunanistan'da NBŞ üretimi yapılmıyor. Bunun üretimin insan sağlığının zararlarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Sağlık sebeplerinden dolayı sınırlandırılıyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi bunu yapay tatlandırıcı olarak görmüş. Türkiye'de NBŞ üretiminin sağlık açısından tartışmalarını bilimadamlarına bırakmak lazım. Türkiye'de şeker üzerinden oynanan oyunları çok iyi analiz etmek lazım.

Diyetisyen Sanem Apa:

Fruktoz diyabete, obeziteye yolaçtığından dolayı kanseri tetikleyebilir. Bunların tüketim miktarı nedir? Siz patatesi, pirinci de çıkarmalısınız. Çocuklar çok daha farklı. Aileler yönlendirilmeli. Onlar o şekilde uygun davranabiliyorlar. Marketlerdeki aburcubur reyonlarında bu maddeli ürünler var. Ne miktarda yenildiği önemlidir. Çocuk için her gün tüketilmesi doğru bir alışkanlık değil. Tüm çikolatalarda fruktoz var. Denetim çok önemli.

Sevgili dostlar, çok küçük bir bölümü paylaştım...Başıma bir şey gelmezse çok önemli detayları paylaşmaya devam edeceğim...

SİZE ÇOK NET BİR TAVSİYEM VAR; ÇOCUKLARINIZI NİŞASTA BAZLI ŞEKERLERİN KULLANILDIĞI DOĞAL ŞEKERLERDEN ÜRETİLMEYEN BÜTÜN ÜRÜNLERDEN GÖZÜNÜZÜ KORUR GİBİ KORUYUN ! ASLA AMA ASLA TÜKETMELERİNE İZİN VERMEYİN ! "