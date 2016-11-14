Canına kıydı

Aydın'da dün Müfit ve Nuran Kurar çiftinin iki çocuğundan biri olan 25 yaşındaki Kemal Kurar, evden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Babası, bahçeye çıktığında oğlunu portakal ağacına asılı buldu. Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kurar'ın psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Fenalaşan annesi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.