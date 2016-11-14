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Candan aşk

Candan aşk
Konya'da 61 yaşındaki Fadime Gelen, 45 yıl önce kaçarak evlendiği çocukluk aşkı Osman Gelen'e (64) böbreğini verdi. Osman Gelen'e 5 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Gelen'in imdadına "Biriciğim" diye seslendiği eşi yetişti. Fadime Gelen'den alınan böbrek kocasına nakledildi. Çift eski mutlu günlerine döndü.
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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