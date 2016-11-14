Can kardeş!

Yürek burkan olay dün Amasya'da yaşandı. HüseyinKarakaya'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. O sırada evde bulunan anne Neziha Karakaya ile 8 yaşındaki kızı Sedef, yangını duyar duymaz eve koşan baba Karakaya tarafından güçlükle kurtarıldı. Üst katta bulunan İmam Hatip Lisesi 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Gülay (16) ile kardeşi Sudenaz (5) ise evden çıkamayarak alevlerin arasında can verdi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri eve girdiklerinde kız kardeşlerin birbirlerine sarılmış halde cesetlerini buldu. Baba, anne ve yangından sağ kurtulan tek çocukları ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen kardeşlerin amcaları FeridunKarakaya, "Kardeşim ortancakızı ile hanımını kurtarıyor amayangın büyüyünce öbür çocuklarıalamamış" diye konuştu. Tamamen yanan evin yanı sıra bitişikteki samanlık ve ağıl da kullanılamaz hala geldi.
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