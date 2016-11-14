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Can kardeş!

Sobalı evlerinde çıkan da yanarak can veren 16 yaşındaki Gülay ile 5 yaşındaki kardeşi Sudenaz’ın cesedi birbirlerine sarılmış halde bulundu

Can kardeş!
Yürek burkan olay dün Amasya'da yaşandı. Hüseyin Karakaya'ya ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. O sırada evde bulunan anne Neziha Karakaya ile 8 yaşındaki kızı Sedef, yangını duyar duymaz eve koşan baba Karakaya tarafından güçlükle kurtarıldı. Üst katta bulunan İmam Hatip Lisesi 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Gülay (16) ile kardeşi Sudenaz (5) ise evden çıkamayarak alevlerin arasında can verdi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri eve girdiklerinde kız kardeşlerin birbirlerine sarılmış halde cesetlerini buldu. Baba, anne ve yangından sağ kurtulan tek ları ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen kardeşlerin amcaları Feridun Karakaya, "Kardeşim ortanca kızı ile hanımını kurtarıyor ama yangın büyüyünce öbür çocukları alamamış" diye konuştu. Tamamen yanan evin yanı sıra bitişikteki samanlık ve ağıl da kullanılamaz hala geldi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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