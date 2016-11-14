Devletin milli sırlarını ifşa etmek ve terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye destek veren Can Dündar Almanya'da nefret kustuğu yazısında açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye Cumhuriyet'ini tehdit etti.
Firari Dündar yazısında şu cümlelere yer verdi:
"TÜRKİYE'NİN KADERİNİN DEĞİŞECEĞİ BİR KIŞ!"
Türkiye'deki durum çekilmez biçimde tırmanıyor. Türkiye'nin kaderinin değişeceği bir kışa giriyoruz… Bahar, ya despotizm ve darağaçları getirecek; ya özgürlük ve barış… Tamamen bizim vereceğimiz mücadeleye bağlı…
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john dündarın bu ülkede itibarı mı kalmışta,,tehdit ediyor..hangi aptal bu süzmeyi dinler..
Kendisinin dünyası değişecek inşallah ondan haberi yok...Adamın yüzüne baktın mı zaten içinin pisliği ortaya çıkıyor...
kimlere hizmet ettiğin belli oldu bizim cumhurbaşkanımızın karşısında bacak bacak atarsın o hain devlet görevlilerinin karşısında boyunu büken kediler gibisin
satılmış
vatan haini can dündar
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