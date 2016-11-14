Yol Durumu
  1. Erdoğan'dan kritik görüşme
  2. FETÖ'nün 5 şirketine daha kayyum atandı!

'dan alçak tehdit

Vatan haini firari terörist 'ya sırtını dayayıp Türkiye'ye yönelik alçakça tehditlerine devam ediyor. İhanette hız kesmeyen Dündar terörsevici Almanlardan aldığı akılla kirli planı da itiraf ederken, "Türkiye’nin kaderinin değişeceği bir kışa giriyoruz" dedi.

Can Dündardan alçak tehdit

Devletin milli sırlarını ifşa etmek ve terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye destek veren 'da nefret kustuğu yazısında açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye Cumhuriyet'ini tehdit etti.

Firari Dündar yazısında şu cümlelere yer verdi:

"TÜRKİYE'NİN KADERİNİN DEĞİŞECEĞİ BİR KIŞ!"
Türkiye'deki durum çekilmez biçimde tırmanıyor. Türkiye'nin kaderinin değişeceği bir kışa giriyoruz… Bahar, ya despotizm ve darağaçları getirecek; ya özgürlük ve barış… Tamamen bizim vereceğimiz mücadeleye bağlı…
Etiketler: ,
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 18:19
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)
serdar serdar

john dündarın bu ülkede itibarı mı kalmışta,,tehdit ediyor..hangi aptal bu süzmeyi dinler..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.11.2016 19:32
Psikopat.. Psikopat..

Kendisinin dünyası değişecek inşallah ondan haberi yok...Adamın yüzüne baktın mı zaten içinin pisliği ortaya çıkıyor...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.11.2016 19:01
yşlmvi yşlmvi

kimlere hizmet ettiğin belli oldu bizim cumhurbaşkanımızın karşısında bacak bacak atarsın o hain devlet görevlilerinin karşısında boyunu büken kediler gibisin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.11.2016 18:40
patriot patriot

satılmış

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.11.2016 18:31
yasin yasin

vatan haini can dündar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.11.2016 18:28
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar