Bir garip dava

GÖRÜNTÜLERİ SİLDİLER
197 gün firar eden Cem Garipoğlu 14 Eylül 2009'da İstanbul'da teslim oldu. 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda intihar etti. Arama yapılan villanın güvenlik kameralarının olay tarihinde kayıt yaptığı ancak bu kaydın 7 Mart 2009 tarihinde silindiği, görüntülerin CD ya da DVD'ye aktarılmaya çalışıldığı, bir kısmının da geri dönüşüm kutusuna atıldığı tespit edildi. Ayrıca villadaki 700 bin Euro da buhar oldu.
BİLİRKİŞİ RAPORU DÜĞÜMÜ!
Savcılık konuyla ilgili yargılanan polis memuru G.K., S.A.,T.K., M.D., İ.K., ve A.D. hakkında 1'er yıldan 3'er yıla kadar, site görevlileri U.Y., R.İ. ve Y.P. hakkında da 6'şar ay ile 5'er yıl arasında hapis cezası talep etti. Raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi için de dosyanın TÜBİTAK'a gönderilmesine karar verdi. TÜBİTAK, 'yoğunluğu' gerekçe göstererek dosyayı iade etti. İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi de konu ile ilgili uzman bulunmadığı gerekçesiyle, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı da 80 GB kapasiteli diskin dosya kapsamında gönderilmemesinden ötürü inceleme yapılamadığını bildirdi. Bilirkişi raporu yüzünden dava kilitlendi.
FETÖ PARMAĞI MI VAR?
Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir de mahkemeye bir dilekçe sundu. Dilekçede 80 GB'lık diskin kaybolduğu bilgisine ulaşıldığını belirtti. Avukat Epözdemir dilekçesinde 8 yıldır sonuçlanamayan davanın sürümcemede kalmaması için dosyanın tekrar Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilmesini talep etti. Avukat Epözdemir ilginç bir duruma da dikkat çekerek "Sanık emniyet mensuplarının, eski avukatı FETÖ'nün yargı yapılanmasının imamı olduğundan hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. Bu da kafalarda soru işaretleri oluşturuyor" dedi.
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