Bir devir kapandı

'Olmaz' denilen oldu!Tüm dünya geçtiğimiz aylardayollarını ayıran gözde çiftAngelina Jolie ile BradPitt'in şokunu üzerindenatamamışken Türkiye'nin Ediile Büdü gibi ayrılmaz ikilisiSafiye Soyman ve FaikÖztürk'ün de aşkı sona erdi.TÖRENDE YALNIZDI
Bu şok ayrılık, ünlü şarkıcı Soyman'ın 17 yıldır birlikte olduğu Öztürk olmadan bir törene katılmasıyla ortaya çıktı. Yıllardır Faik Bey'in kendisine ettiği evlenme tekliflerini kabul etmeyen Soyman ayrılığı şu sözlerle duyurdu: "FaikBey'le ayrıldık. Sadeceişlerimiz için bir aradayız.Özel hayatımızda ilişkimizisonlandırdık."
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