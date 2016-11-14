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Bir devir kapandı

Brangelina’dan sonra şimdi de Türkiye’nin en ilginç çifti ile , ayrıldı. Olay çift, 17 yıllık aşklarına nokta koydu!..

'Olmaz' denilen oldu! Tüm dünya geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran gözde çift Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şokunu üzerinden atamamışken Türkiye'nin Edi ile Büdü gibi ayrılmaz ikilisi Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün de aşkı sona erdi. TÖRENDE YALNIZDI
Bu şok ayrılık, ünlü şarkıcı Soyman'ın 17 yıldır birlikte olduğu Öztürk olmadan bir törene katılmasıyla ortaya çıktı. Yıllardır Faik Bey'in kendisine ettiği evlenme tekliflerini kabul etmeyen Soyman ayrılığı şu sözlerle duyurdu: "Faik Bey'le ayrıldık. Sadece işlerimiz için bir aradayız. Özel hayatımızda ilişkimizi sonlandırdık."
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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