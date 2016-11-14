Bir devir kapandı

'Olmaz' denilen oldu! Tüm dünya geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran gözde çift Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şokunu üzerinden atamamışken Türkiye'nin Edi ile Büdü gibi ayrılmaz ikilisi Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün de aşkı sona erdi. TÖRENDE YALNIZDI

Bu şok ayrılık, ünlü şarkıcı Soyman'ın 17 yıldır birlikte olduğu Öztürk olmadan bir törene katılmasıyla ortaya çıktı. Yıllardır Faik Bey'in kendisine ettiği evlenme tekliflerini kabul etmeyen Soyman ayrılığı şu sözlerle duyurdu: "Faik Bey'le ayrıldık. Sadece işlerimiz için bir aradayız. Özel hayatımızda ilişkimizi sonlandırdık."