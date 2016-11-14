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Biden, Akıncı ile telefonda görüştü

, ile telefon görüşmesi yaptı.

Biden, Akıncı ile telefonda görüştü

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kendisini arayan ABD Başkan Yardımcısı Biden ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Yaklaşık 20 dakika süren görüşmede, Biden'ın Kıbrıs Türk tarafının geçtiğimiz hafta İsviçre'de yürütülen müzakerelerde sergilediği olumlu tavır ve gösterdiği liderlik nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür ettiği kaydedildi.

Kıbrıs'ta devam eden müzakereler çerçevesinde Rum lider Anastasiadis ile , 7-11 Kasım tarihlerinde İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında yürüttükleri müzakerelere ara vermiş, görüşmelerin 20 Kasım'da İsviçre'de yeniden başlayacağını duyurmuştu.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 21:12
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