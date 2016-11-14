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Başına çorap ördü

Rus manken ve oyuncu ’yu dövüp, çorapla işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan organizatör Koray G. 6 ay hapis.

Başına çorap ördü
İstanbul'DA oyncu model , 10 ay önce organizatör sevgilisi Koray G. ile birlikte gittiği gece kulübünde tartıştı. Borodayenko'nun cep telefonuna gelen mesajlara sinirlenen Koray G. kıskançlık krizine girdi. Tartışma büyüyünce Koray G., Borodayenko'ya tokat attı. Ardından Koray G. genç kadının evine giderek hakaret ve tehditlerini sürdürdü. Rus manken bunun üzerine ayrılmak istediğini söyledi. Öfkesi dinmeyen Koray G., dövdüğü kadına hediye aldığı deri ceketi bıçakla parçaladı. Borodayenko'nun şikayetçi olması üzerine savcılık, Koray G. hakkında 'yaralama ve mala zarar verme' suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Koray G. ifadesinde, "Anna ile bir haftalık arkadaşlığım oldu. Kendisinin benden para kopartmaya çalıştığını ve başka erkeklerle de görüştüğünü görünce tartıştım. Kendisine vurmadım" dedi. Anna Borodayenko ise "Bana hakaret edip vurmaya başladı. Beni sınır dışı ettireceğini söyledi. Ayağındaki çorapları çıkartarak yüzüme fırlattı. Hediye aldığı deri ceketimi de bıçakla parçaladı" diye konuştu. Davanın geçen haftaki duruşmasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, Koray G.'yi 'mala zarar verme ve yaralama' suçlarından 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Ümit UZUN
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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