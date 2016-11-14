Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Beştepe'de "Milli Tarım Projesi" toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ndan çiftçiye destek sürprizi! Destek sisteminin değişeceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Tarım sektörüne bir ekerken bir de biçerken destek vereceğiz. Mazot ödemeleri için de diyoruz ki deponun yarısı sizden yarısı bizden" dedi.



İşte Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları:

Aslında tarım sektöründe havza çalışmaları köklü değişikliği işaret ediyor. Biz diyoruz ki kafana göre değil havzana göre. Bir bölgede pamuk ekildiyse öbür bölgede buğday pirinç ekilecek.Bütün il ve ilçelerimizi kapsayan bir çalışma yapıldı. Bugün çiftçinin elinde bir rehber var. Nerelere hangi ürünlere ekersek oralardan destek alacağız.

Çiftçi yaptığı işten memnun değilse bir yerde bir yanlış var demektir. Bakanımız bütün detayları anlattı. Tarım sektörüne tam 90 milyar TL destek verdik. Tarım sektörü bunu hakediyor. Bu destekler daha fazla olmalı. Tarım sektörü gelişme sağlayan desteklerin başında olmaya devam ediyor.

'YILDA İKİ KEZ ÖDENECEK'

Bu destekler yıl boyu küçük küçük rakamlarla veriliyor. Parça pinçik vermek yerine yılda iki sefer; bir ekerken bir de biçerken, nisan-mayıs ve eylül-ekimde vererek bu işi sadeleştirelim. Yani aldığından da bir şey anlasın çiftçilerimiz. Bu karar önemli bir karar. Bir yıl içinde 14-15 milyar destek yapacağız. Bir yarısını nisan-mayıs diğer yarısını eylül ekimde vereceğiz. Siz de işinizi ona göre yapacaksınız. Tarım sektörümüzün birçok ihtiyacı sorunu var.

'DEPONUN YARISI SİZDEN YARISI BİZDEN'

İki önemli gider kalemi var. Maliyetleri iki önemli kalem olan gübre ve yakıtta azalmalara gideceğiz. Gübrede KDV'leri kaldırdık. Tarım Kooperatifleriyle ayrıca ucuzladı. Gübrede mesafe aldık. Mazot için de diyoruz ki deponun yarısı sizden yarısı bizden. Hayırlı uğurlu olsun. Sulamayla ilgili problemlerimiz var. Sulama ve toplulaştırma. Bir toplulaştırmayı hızlandırmalıyız. Miras nedeniyle büyük tarlalar bölünüyor, kimsenin işine yaramıyor. Mirasla bölünmeye yönelik kanuni düzenleme de yaptık.

2023'e kadar 7 milyon hektar tarım arazisi toplulaştıracağız. Bakanlar Kurulu olarak aldığımız kararla sulamada sorumluluğu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na veriyoruz. Tarlalarda kapalı sulama her türlü sulama işinin sorumluluğu Tarım Bakanlığımızın olacak.Milli Tarım Projesi'nin bir de hayvancılık tarafı var. 12 milyondan 23,5 milyona çıktı. Yine önemli bir mesafe kaydetti. Bugüne kadar Avrupa'nın en büyük tarımsal hasılasına sahip Türkiye. 3. büyük Tohum Gen Bankası'nı da ülkemizde kurduk.