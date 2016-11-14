Baba kavuşma

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, müthiş bir başarıya daha imza attı. Velayeti babada olan Esin İmre, 4 yıl önce henüz 9 yaşındayken annesi Ayfer İmre tarafından İran'a kaçırıldı. Ayfer İmre, babaanne Sadiye İmre'ye, birkaç gün kızıyla vakit geçirmek istediğini söyleyerek Esin'i aldı. Bir daha da getirmedi. Yanına kızını da alan anne, gönül ilişkisi yaşadığı sahte hoca Muhsin Dezaiy ile İran'a kaçtı. Yıllardır torunundan haber alamayanbabaanne Sadiye İmre, 7 ay önce MügeAnlı'ya başvurdu. Müge Anlı ve ekibidedektif gibi iz sürerek, Esin'i Irak'tabuldu. Esin'i yanında tutan MuhsinDezaiy'in işlediği bir suçtan dolayıtutuklandığı, Esin'in ise Dezaiy'in bir akrabasının yanında kaldığı öğrenildi.
DAĞLARDA YAŞAMIŞ
Müge Anlı, küçük kızı bulduktan sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu ile irtibata geçip, Esin'i babasına kavuşturdu. Sinop Erfelek'de yaşayan babası Ümit İmre ile buluşan Esin, mutluluk gözyaşı döktü. Kızının bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden baba Ümit İmre şunları söyledi: "Eski eşimden 2009'da ayrıldım. Eşim İranlı sahte hoca ile birolup, kızımı kaçırdı. Irak'aoradan da İran'a gitmişler.Kızım şiddet görmüş. 4 gün dağlarda kaçak olarak yaşadıklarını söyledi. Şimdi kızımla birlikte hayata kaldığımız yerden devam edeceğiz." Yıllar sonra torununa kavuşan babaanne Sadiye İmre hep bu anı hayal ettiğini belirtirken Esin ise "Buraya döndüğüm için mutluyum" dedi.
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