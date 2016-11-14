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Baba kavuşma

dedektif gibi iz sürerek 4 yıl önce annesinin kaçırdığı ’yi Irak’ta buldu. Şu an 13 yaşında olan genç kız Sinop’ta yaşayan babası Ümit İmre’ye kavuştu

Baba kavuşma
Atv'nin reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert, müthiş bir başarıya daha imza attı. Velayeti babada olan , 4 yıl önce henüz 9 yaşındayken annesi Ayfer İmre tarafından İran'a kaçırıldı. Ayfer İmre, babaanne Sadiye İmre'ye, birkaç gün kızıyla vakit geçirmek istediğini söyleyerek Esin'i aldı. Bir daha da getirmedi. Yanına kızını da alan anne, gönül ilişkisi yaşadığı sahte hoca Muhsin Dezaiy ile İran'a kaçtı. Yıllardır torunundan haber alamayan babaanne Sadiye İmre, 7 ay önce Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ve ekibi dedektif gibi iz sürerek, Esin'i Irak'ta buldu. Esin'i yanında tutan Muhsin Dezaiy'in işlediği bir suçtan dolayı tutuklandığı, Esin'in ise Dezaiy'in bir akrabasının yanında kaldığı öğrenildi.

DAĞLARDA YAŞAMIŞ
Müge Anlı, küçük kızı bulduktan sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu ile irtibata geçip, Esin'i babasına kavuşturdu. Sinop Erfelek'de yaşayan babası Ümit İmre ile buluşan Esin, mutluluk gözyaşı döktü. Kızının bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden baba Ümit İmre şunları söyledi: "Eski eşimden 2009'da ayrıldım. Eşim İranlı sahte hoca ile bir olup, kızımı kaçırdı. Irak'a oradan da İran'a gitmişler. Kızım şiddet görmüş. 4 gün dağlarda kaçak olarak yaşadıklarını söyledi. Şimdi kızımla birlikte hayata kaldığımız yerden devam edeceğiz." Yıllar sonra torununa kavuşan babaanne Sadiye İmre hep bu anı hayal ettiğini belirtirken Esin ise "Buraya döndüğüm için mutluyum" dedi.

Deniz ÖZMEN
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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