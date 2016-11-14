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'da 1 asker şehit oldu

'nın Konyaaltı İlçesi'nde teröristlerle girilen çatışma sonucunda 1 uzman çavuş şehit oldu.

Antalyadan acı haber

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı'nın Çakır bölgesi'nde ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma ekibine ateş açıldı. Açılan ateş nedeniyle 1 uzman çavuş şehit oldu. Olayın ardından bölge polis helikopteri ve çok sayıda polis ile jandarma ekibi sevk edildi. Çakırlar bölgesine giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından sağlanmaya başladı. Çakırlar bölgesinden çıkış yapan araçlar polis tarafından didik dik aranmaya başlarken, helikopter de havadan aramalarını sürdürüyor.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 14:55
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