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Alman derginin kuryeliğini yapan HDP'li gözaltına alındı

Almanya'da yayımlanan bir derginin, cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin 'tan propaganda amaçlı mesaj içeren not talebini Bursa'daki avukata ilettiği belirtilen İstanbul'daki avukat L.P, gözaltına alındı.

Alman derginin kuryeliğini yapan HDPli gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP'nin bir ilçe başkanlığında yönetici olan avukat L.P'yi gözaltına aldı.

nin, propaganda amacıyla "'ın Avrupa ve Almanya'ya yönelik mesajını içeren, kendi el yazısıyla yazılmış not" talebini Bursa'daki avukat C.K'ya ilettiği belirtilen L.P'nin Bursa'ya getirileceği öğrenildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 13:00
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yaşlı kurt yaşlı kurt

bu çırkeflerı asıt koyularına atmak gerek bu ülkenın ekmekğını yıyıp bu ülkeyı bölmeye çalışanları asıt koyularına atmak gerek

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 14.11.2016 13:10
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