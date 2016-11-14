Alman derginin kuryeliğini yapan HDP'li gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP'nin bir ilçe başkanlığında yönetici olan avukat L.P'yi gözaltına aldı.

Alman dergisinin, propaganda amacıyla "Demirtaş'ın Avrupa ve Almanya'ya yönelik mesajını içeren, kendi el yazısıyla yazılmış not" talebini Bursa'daki avukat C.K'ya ilettiği belirtilen L.P'nin Bursa'ya getirileceği öğrenildi.

