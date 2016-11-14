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Alkol kurşunu

Alkol kurşunu
Konya'da önceki gün alüminyum işi yapan Mustafa Turan (32), işyerinin önünde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Ufuk Karataş'ı uyardı. Taraflar tartıştı. Tehditler savurarak olay yerinden ayrılan Karataş, babası ve 3 arkadaşıyla geri döndü. Alkolün etkisinde olan genç adam, pompalı tüfekle Turan'a ateş açtı. Sırtından vurulan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede can verdi. Zanlı Ufuk Karataş ve babasının da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Halit TURAN
Etiketler:
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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