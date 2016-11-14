Alkol kurşunu

Konya'da önceki gün alüminyum işi yapan Mustafa Turan (32), işyerinin önünde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Ufuk Karataş'ı uyardı. Taraflar tartıştı. Tehditler savurarak olay yerinden ayrılan Karataş, babası ve 3 arkadaşıyla geri döndü. Alkolün etkisinde olan genç adam, pompalı tüfekle Turan'a ateş açtı. Sırtından vurulan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede can verdi. Zanlı Ufuk Karataş ve babasının da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.



Halit TURAN