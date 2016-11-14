Adalet Bakanlığı sınavları için 2. başvuru süreci başladı

Adalet Bakanlığı 2016-Adli Yargı, 2016-İdari Yargı, 2016-Adli Yargı-Avukat, 2016-İdari Yargı-Avukat sınavları başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Adalet Bakanlığı ile ÖSYM arasında düzenlenen 2. ek sınav protokolü kapsamında, 17 Kasım'a kadar ikinci başvurular alınacak. Başvurular, bireysel olarak internet veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

Adalet Bakanlığı 2016-Adli Yargı, 2016-İdari Yargı, 2016-Adli Yargı-Avukat, 2016-İdari Yargı-Avukat sınavları, 24 Aralık'ta Ankara'da iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

11-20 Ekim 2016'da başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran adayların başvuruları geçerli olacak. Bu durumdaki adayların, 17 Kasım'a kadar yeniden başvuruda bulunmaları, sınav ücreti ödemeleri gerekmiyor. Ancak bu adaylardan isteyenler, 17 Kasım'a kadar sınav taleplerinde güncelleme yapabilecek.