Zeynep artık taş gibi

Sivas'ta 10 aylık Zeynep Sude Can bulantı, kusma ve ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın ultrason tetkikinde, sol böbreğinde 1.5 santimetrebüyüklüğünde taş olduğubelirlendi. CumhuriyetÜniversitesi (CÜ) Araştırmave Uygulama Hastanesi'ndeZeynep Sude'ninböbreğindeki taş, 'mikroperkütan' denilen kapalıyöntem ameliyatlatemizlendi. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Gökçe "10 aylık bir çocuğa,mikro perkütan dediğimizoperasyondan hiçyapmamıştık. Çok başarılıbir ameliyat oldu. Böbreğiniçindeki taşı temizledik.Ameliyatın ardındançocuğumuz gayet sağlıklı vemutlu" diye konuştu. Yrd. Doç. Dr. Kaan Gökçen de ameliyatın yaklaşık 40 dakika sürdüğünü, sırt kısmından böbreğe girerek lazerle taşı kırıp temizlediklerini anlattı.
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