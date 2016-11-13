Yol Durumu
  1. Daha yoğun çalışın
  2. Altın yumurtladı

Zeynep artık taş gibi

10 aylık ’nin böbreğinde 1.5 santimlik taş tespit edildi. Sevimli bebek sırt kısmından lazerle ameliyat oldu

Zeynep artık taş gibi
Sivas'ta 10 aylık Can bulantı, kusma ve ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın ultrason tetkikinde, sol böbreğinde 1.5 santimetre büyüklüğünde taş olduğu belirlendi. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Zeynep Sude'nin böbreğindeki taş, 'mikro perkütan' denilen kapalı yöntem ameliyatla temizlendi. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Gökçe "10 aylık bir çocuğa, mikro perkütan dediğimiz operasyondan hiç yapmamıştık. Çok başarılı bir ameliyat oldu. Böbreğin içindeki taşı temizledik. Ameliyatın ardından çocuğumuz gayet sağlıklı ve mutlu" diye konuştu. Yrd. Doç. Dr. Kaan Gökçen de ameliyatın yaklaşık 40 dakika sürdüğünü, sırt kısmından böbreğe girerek lazerle taşı kırıp temizlediklerini anlattı.
Etiketler:
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar