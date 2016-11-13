Uyuşturucu seferberliği

Cezaevlerindeki hükümlüler arasında uyuşturucu bağlantılı suçların oranı yüzde 20'yi buldu. Hükümet, gençlerin uyuşturucu tuzağından kurtulması için 8 bakanlığın birlikte yürüttüğü çalışmaya ivme kazandırdı. Yürütülen çalışmaları ve "Kimin ne yaptığını rahatça takip edebilmek için "Uyuşturucu Karar Destek Sistemi" oluşturuldu. Uyuşturucu ile mücadele için AMATEM ve CEMATEM klinikleri ile mevcut kurum sayısını 57 den 73'e, 855 olan yatak kapasitesi bin 230'a yükseltilecek.
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