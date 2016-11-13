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seferberliği

Uyuşturucu seferberliği
Cezaevlerindeki hükümlüler arasında bağlantılı suçların oranı yüzde 20'yi buldu. Hükümet, gençlerin uyuşturucu tuzağından kurtulması için 8 bakanlığın birlikte yürüttüğü çalışmaya ivme kazandırdı. Yürütülen çalışmaları ve "Kimin ne yaptığını rahatça takip edebilmek için "Uyuşturucu Karar Destek Sistemi" oluşturuldu. Uyuşturucu ile mücadele için AMATEM ve CEMATEM klinikleri ile mevcut kurum sayısını 57 den 73'e, 855 olan yatak kapasitesi bin 230'a yükseltilecek.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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