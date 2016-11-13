Umutları yattı

Avrupa hayalinden vazgeçmeyen mülteciler, kesenin ağzını açtı. Bodrum'da toplanan 50 mülteci de İstanköy Adası'nagitmek için 80 bin euroya bir ahşapyat satın aldı. Ancak Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin abluka altına aldığı bölgeden geçemedi. İstanköy Adası'na (Kos) gitme umutları yarıda kalan mülteciler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 18 metrelik 'M/Y Sun' adlı ahşap yat, 42'si Suriyeli, 8'i Pakistanlı toplam 50 mülteci ile dün sabaha karşı Gümbet Mahallesi İnceburun Mevkii'nden denize açıldı. Akyarlar'a 3 mil mesafede devriye görevi yürüten 1 Nolu Sahil Güvenlik botu, Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarına yavaşça ilerleyen teknesiyi fark etti. Sahil Güvenlik 'dur' ihtarına uymayan tekneyi takibe başladı. Önü kesilen teknedeki 15'i çocuk, 12'si kadın 50 mülteci yakalandı. Kadınlardan 2'sinin hamile olduğu öğrenildi.
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