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Umutları yattı

’dan İstanköy Adası’na gitmek isteyen ler 80 bin euroya yat satın aldı. Ancak çıktıkları lüks yolculuk sahil güvenlik ekiplerine takıldı...

Umutları yattı
Avrupa hayalinden vazgeçmeyen ler, kesenin ağzını açtı. 'da toplanan 50 mülteci de İstanköy Adası'na gitmek için 80 bin euroya bir ahşap yat satın aldı. Ancak Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin abluka altına aldığı bölgeden geçemedi. İstanköy Adası'na (Kos) gitme umutları yarıda kalan mülteciler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 18 metrelik 'M/Y Sun' adlı ahşap yat, 42'si Suriyeli, 8'i Pakistanlı toplam 50 mülteci ile dün sabaha karşı Gümbet Mahallesi İnceburun Mevkii'nden denize açıldı. Akyarlar'a 3 mil mesafede devriye görevi yürüten 1 Nolu Sahil Güvenlik botu, Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarına yavaşça ilerleyen teknesiyi fark etti. Sahil Güvenlik 'dur' ihtarına uymayan tekneyi takibe başladı. Önü kesilen teknedeki 15'i çocuk, 12'si kadın 50 mülteci yakalandı. Kadınlardan 2'sinin hamile olduğu öğrenildi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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