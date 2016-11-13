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Toplu iğne paniği

Toplu iğne paniği
AĞRI Doğubayazıt'ta Hasan Çoktin Cumhuriyet İlköğretim u öğrencilerine aşı yapıldı. İddiaya göre bir görevli aşıdan korkan öğrencilere sert davranınca öğretmenler tepki gösterdi. Öğretmenler ile sağlık görevlileri arasında çıkan tartışma tekme tokat ya dönüştü.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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