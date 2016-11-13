Tam başkanlık teklifi geliyor

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki zirvenin perde arkasına TAKVİM ulaştı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmede Başkanlık sistemine geçilmesi ve idam cezasının tekrar getirilmesi konuları ele alındı. İki lider, en kısa zamanda tekliflerin Meclis'e taşınması kararını aldı. AK Parti, mümkün olduğu kadar az maddeden oluşan bir teklifini hazırlayıp en kısa zamanda MHP'ye sunacak.
TAM BAŞKANLIK ŞART
Tarihi zirvede Bahçeli, pakette yer alacak modelin "tam başkanlık" olması gerektiği mesajını verdi. "Sadece başkanı tanımlayın. Şu andaki sorunu ortadan kaldıracak, işimizi görecek maddeler olsun. Mümkün olduğu kadar az madde olsun. Yargı ve diğer konulara girmeyelim" dedi. İdam cezasının tekrar getirilmesine ilişkin düzenlemenin ise ayrı teklif olarak Meclis'e getirilmesini istedi.
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