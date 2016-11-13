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Sürücüler TIRstı

Sürücüler TIRstı
İstanbul Avrupa yakasından Anadolu yakasına ilerleyen TIR korku saçtı. Ümraniye mevkiinde görüntülenen TIR'da 4 taksi, 4 minibüs, 1 de kamyonet yüklüydü. Ancak taksilerden birinin taşınma şekli oldukça tehlikeliydi. Taksi, TIR'a yüklenen kamyonetin kasasına konulmuştu. Yağışlı havaya rağmen orta şeritte hızla ilerleyen TIR, adeta kazaya davetiye çıkardı. Kamyonetin kasasındaki taksi düşmemesi için kemer ile bağlanarak önlem alınmıştı. Tehlike saçan TIR, TEM'de hızla ilerleyerek gözden kayboldu.
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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