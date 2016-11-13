Sürücüler TIRstı

İstanbul Avrupa yakasından Anadolu yakasına ilerleyen TIR korku saçtı. Ümraniye mevkiinde görüntülenen TIR'da 4 taksi,4 minibüs, 1 de kamyonetyüklüydü. Ancak taksilerdenbirinin taşınma şeklioldukça tehlikeliydi. Taksi, TIR'a yüklenen kamyonetin kasasına konulmuştu. Yağışlı havaya rağmen orta şeritte hızla ilerleyen TIR, adeta kazaya davetiye çıkardı. Kamyonetinkasasındaki taksidüşmemesiiçin kemer ilebağlanarakönlem alınmıştı. Tehlike saçan TIR, TEM'de hızla ilerleyerek gözden kayboldu.
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