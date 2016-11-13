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’ı kaçırmayın

Süper Ay’ı kaçırmayın
Yarın gökyüzünde sıra dışı bir olaya tanıklık edeceğiz. Ay, gezegenimize en yakın konumda olacak ve 'Süper Ay' diye tabir edilen olay meydana gelecek. Ay, 1948'den beri Dünya'ya en yakın ve en büyük konumda olacak. Bu harika gökyüzü olayını 2034 yılına kadar bir daha göremeyeceğiz. 'ı çıplak gözle rahatlıkla görebileceğiz. Eğer bu gökyüzü şöleninden kaliteli görüntüler elde etmek istiyorsak şehir ışıklarından uzak ve gökyüzünün bulutsuz olduğu yerleri tercih etmeliyiz.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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