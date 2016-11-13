Süper Ay’ı kaçırmayın

Yarın gökyüzünde sıra dışı bir olaya tanıklık edeceğiz. Ay, gezegenimize enyakın konumda olacak ve 'Süper Ay' diyetabir edilen olay meydana gelecek. Ay,1948'den beri Dünya'ya en yakın ve enbüyük konumda olacak. Bu harika gökyüzüolayını 2034 yılına kadar bir dahagöremeyeceğiz. Süper Ay'ı çıplak gözle rahatlıkla görebileceğiz. Eğer bu gökyüzü şöleninden kaliteli görüntüler elde etmek istiyorsak şehir ışıklarından uzak ve gökyüzünün bulutsuz olduğu yerleri tercih etmeliyiz.
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