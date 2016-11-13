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Sosyal yı adalet çarptı

Sosyal savcıyı adalet çarptı
Hakimler ve lar Yüksek Kurulu (), Malatya Cumhuriyet Savcısı Menderes Arıcan hakkında soruşturma başlattı. Kızı 90 puan alıp 71'inci olmasına rağmen mülakat sonucu hakim adaylığına kabul edilmeyen Menderes Arıcan, sınavı yapan heyete yönelik olarak sosyal medya hesabından 'Adaletiniz batsın' başlığı ile bir yazı paylaşmış ve "Kızımın hakim yapılmamasının sebebi benmişim. Benim yazılarım imiş. Hakkımda tazminat davası açacaklarmış. Açmazsanız vallahi hatırım kalır" demişti. Hakkında açılan soruşturmayı da sosyal medyadan duyuran Savcı Arıcan, söz konusu yazıyı kaleme aldığı için pişman olmadığını söyledi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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