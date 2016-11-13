Sosyal savcıyı adalet çarptı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Malatya Cumhuriyet Savcısı Menderes Arıcan hakkında soruşturma başlattı. Kızı 90 puan alıp 71'inci olmasına rağmen mülakat sonucu hakim adaylığına kabul edilmeyen Menderes Arıcan, sınavı yapan heyete yönelik olarak sosyal medya hesabından 'Adaletinizbatsın' başlığı ile bir yazı paylaşmışve "Kızımın hakim yapılmamasının sebebi benmişim. Benim yazılarım imiş. Hakkımda tazminat davası açacaklarmış. Açmazsanız vallahi hatırım kalır" demişti. Hakkında açılan soruşturmayı da sosyal medyadan duyuran Savcı Arıcan, söz konusu yazıyı kaleme aldığı için pişman olmadığını söyledi.
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