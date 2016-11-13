Sırlar odası!

Konya'da gazinoda çalışan ve kız arkadaşları ile birlikte yaşayan 36 yaşındaki Havva Er, önceki gün 31 yaşındaki erkek arkadaşı Ünal İ. ile eve gitti. İkili, odaya geçti. Bir süre sonraiçerden silah sesi geldi. Odadan çıkanÜnal İ. 'Ben öldürmedim' diyerek evdenayrıldı. Er'i odada kanlar içerisinde gören arkadaşları gözlerine inanamadı. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısasürede olay yerine giden ekipler talihsizkadının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan aramada ise hayatını kaybeden kadının yanında tabanca bulundu. Birliktekaldığı kız arkadaşlarının verdiği ifadedoğrultusunda adresi belirlenen veçiftçilik yaptığı öğrenilen Ünal İ. polistarafından evinde yakalanarak gözaltınaalındı. Şüphelinin, 3 ay önce tanıştığı Havva Er'i kendisinin öldürmediği ve intihar ettiği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Emniyet güçleri, sır ölümü araştırmaya başladı.
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