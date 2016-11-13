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Sırlar odası!

Havva Er, odasında başından vurulmuş halde bulundu. Yanında olan sevgilisi, genç kadının intihar ettiğini ileri

Sırlar odası!
Konya'da gazinoda çalışan ve kız arkadaşları ile birlikte yaşayan 36 yaşındaki Havva Er, önceki gün 31 yaşındaki erkek arkadaşı Ünal İ. ile eve gitti. İkili, odaya geçti. Bir süre sonra içerden silah sesi geldi. Odadan çıkan Ünal İ. 'Ben öldürmedim' diyerek evden ayrıldı. Er'i odada kanlar içerisinde gören arkadaşları gözlerine inanamadı. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan aramada ise hayatını kaybeden kadının yanında tabanca bulundu. Birlikte kaldığı kız arkadaşlarının verdiği ifade doğrultusunda adresi belirlenen ve çiftçilik yaptığı öğrenilen Ünal İ. polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, 3 ay önce tanıştığı Havva Er'i kendisinin öldürmediği ve intihar ettiği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Emniyet güçleri, sır ölümü araştırmaya başladı.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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