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Sevgililerine inat 101 kilo verdi

‘Çok şişmansın’ diyerek sevgilileri tarafından terk edilen İzmirli ayakkabı satıcısı, 184 kilodan 83’e inerek hayata adeta yeniden başladı.

Sevgililerine inat 101 kilo verdi
Fazla kiloları yüzünden terk edilen Kemal Can Özdemir (24), 101 kilo vererek hayatını değiştirdi. Ayakkabı satıcısı Özdemir, tüp mide ameliyatından çok korktuğunu ama şişman olduğu için sürekli dışlandığını belirterek, "Ameliyatın ölüm riski olduğunu duyuyordum. Ama 7XL beden kıyafet giyiyordum. Dışlanmaktan bıkmıştım" dedi. Sevgilileri tarafından da aşırı kiloları nedeniyle terk edildiğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu: "Önceden sevgililerim ben kiloluyum diye gelmiyordu, kilo verince geri dönmeye başladılar ama ben kabul etmiyorum. Beni eski halimle kabul etmeyeni ben de kabul edemem. Ben şimdi aynı insanım. Hepsi de şimdi dönüyor." , ayakkabı sattığı dükkana gelen bazı müşterilerinin de kendisini tanımadığını, eski fotoğraflarını göstererek zayıfladığını anlattığını dile getirdi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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