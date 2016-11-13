Sevgililerine inat 101 kilo verdi

Fazla kiloları yüzünden terk edilen Kemal CanÖzdemir (24), 101 kilo vererek hayatını değiştirdi. Ayakkabı satıcısı Özdemir, tüp mide ameliyatından çok korktuğunu ama şişman olduğu için sürekli dışlandığını belirterek, "Ameliyatınölüm riski olduğunuduyuyordum. Ama7XL beden kıyafet giyiyordum.Dışlanmaktanbıkmıştım" dedi. Sevgilileri tarafından da aşırı kiloları nedeniyle terk edildiğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu: "Önceden sevgililerim ben kiloluyum diye gelmiyordu, kilo verince geri dönmeye başladılar ama ben kabul etmiyorum. Beni eski halimle kabul etmeyeni ben de kabul edemem. Ben şimdi aynı insanım. Hepsi de şimdi dönüyor." Kemal Can Özdemir, ayakkabı sattığı dükkana gelen bazı müşterilerinin de kendisini tanımadığını, eski fotoğraflarını göstererek zayıfladığını anlattığını dile getirdi.
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