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"'nın 'e yerleşmesine izin veremeyiz"

Sincar Kaymakamı Halil, "'in merkezinde bulunan ve bu örgütün uzantısı diğer silahlı unsurlar halkın evlerine dönmesinin önünde büyük bir engeldir." dedi.

PKKnın Şengale yerleşmesine izin veremeyiz

Sincar Kaymakamı Mehma Halil, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan ilçenin yeniden inşası ve halkın evlerine dönebilmesi için 'nın şehirden çıkarılması gerektiğini belirtti.

Halil, kentine bağlı Sincar'ın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının birinci yıl dönümü münasebetiyle açıklama yaptı.

Sincar'ın kurtarılmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen evlerine dönen aile sayısının yalnızca 200 olduğuna dikkati çeken Halil, ilçe halkının birçoğunun evlerine dönmemesinin terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığından kaynaklandığını söyledi.

"PKK'NIN GELİP ŞENGAL'E YERLEŞMESİNE İZİN VEREMEYİZ"
PKK ve ona bağlı grupların Sincar'ı terk etmesi gerektiğini vurgulayan Halil, "'in merkezinde bulunan PKK ve bu örgütün uzantısı diğer silahlı unsurlar halkın evlerine dönmesinin önünde büyük bir engeldir. Bu vesileyle bir kez daha PKK ve diğer örgütlere şehrimizi derhal boşaltmaları çağrısında bulunuyoruz. Çünkü bu Şengal halkının bir talebidir. Hangi gerekçeyle olursa olsun PKK'nın gelip Şengal'e yerleşmesine izin veremeyiz. PKK, bölgedeki istikrarsızlığın ve karışıklığın müsebbibidir." diye konuştu.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar 20:11
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