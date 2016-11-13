Sincar Kaymakamı Mehma Halil, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan ilçenin yeniden inşası ve halkın evlerine dönebilmesi için PKK'nın şehirden çıkarılması gerektiğini belirtti.

Halil, Musul kentine bağlı Sincar'ın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının birinci yıl dönümü münasebetiyle açıklama yaptı.

Sincar'ın kurtarılmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen evlerine dönen aile sayısının yalnızca 200 olduğuna dikkati çeken Halil, ilçe halkının birçoğunun evlerine dönmemesinin terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığından kaynaklandığını söyledi.

"PKK'NIN GELİP ŞENGAL'E YERLEŞMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

PKK ve ona bağlı grupların Sincar'ı terk etmesi gerektiğini vurgulayan Halil, "Şengal'in merkezinde bulunan PKK ve bu örgütün uzantısı diğer silahlı unsurlar halkın evlerine dönmesinin önünde büyük bir engeldir. Bu vesileyle bir kez daha PKK ve diğer örgütlere şehrimizi derhal boşaltmaları çağrısında bulunuyoruz. Çünkü bu Şengal halkının bir talebidir. Hangi gerekçeyle olursa olsun PKK'nın gelip Şengal'e yerleşmesine izin veremeyiz. PKK, bölgedeki istikrarsızlığın ve karışıklığın müsebbibidir." diye konuştu.