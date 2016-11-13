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‘O sapığı tutuklayın’

71’lik küçük M.B.’yi etti. Serbest kalıp her gün kızın evinin önünden geçmeye başladı. Psikolojisi bozulan M.B. ilaç yutarak intihara kalkıştı. Ailesi isyan etti: Adaletin yerini bulması için kızımızın ölmesi mi gerekiyor?

‘O sapığı tutuklayın’
Geçtiğimiz günlerde küçük kızları M.B.'yi eden 71'lik sapığın serbest kalmasına isyan eden ailenin korktuğu başına geldi. Her gün evlerinin önünden geçen adam yüzünden bunalıma giren 8 yaşındaki ilaç içerek canına kıymaya kalkıştı. Kahramanmaraş'ta yaşayan M.B. (8) iddiaya göre geçen Haziran ayında okuldan çıkıp evine giderken 71 yaşındaki Hasan B. tarafından metruk bir binaya götürülerek cinsel tacize uğradı. Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan yaşlı adam tutuklandı. Hasan B., yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde eylül ayında görülen karar duruşmasında, 'suçları işlediğine dair somut delil elde edilemediği' gerekçesiyle beraat edip serbest bırakıldı.

DİĞER ÇOCUK KEKEME OLDU
Önceki gün Kahramanmaraş merkeze taşınan ve psikolojik tedavi gören M.B., dün evdeki ilaçları içerek intihara kalkıştı. Hayati tehlikesi bulunan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Babası Hüseyin B., kızı tedirgin olduğu için Kahramanmaraş'a taşındıklarını belirterek, "Kızım doktorun verdiği ilaçları içerek intihara kalkıştı. Mahkeme nasıl bir karar veriyor? Tek benim çocuğum da değil, başka bir çocuk daha var. O çocuk da kekeme kaldı. Kızım öldüğü zaman mı yetkililer sahip çıkacak benim çocuğuma?" diyerek isyan etti.

'BENİ KESECEK'
Küçük kızın annesi Fadime B. şunları söyledi: "O tan çocuğumu kaçırmak için evimi Kahramanmaraş'a taşıdım. Her gün evimizin önünden geçiyordu. Kızımın aklında hep o var. Olay günü yatağından fırlayıp 'Anne boğazıma bıçak dayadı. Beni kesecek' dedi. Sonra gidip 15 tane hap yutmuş."
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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