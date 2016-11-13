‘O sapığı tutuklayın’

71’lik sapık küçük M.B.’yi taciz etti. Serbest kalıp her gün kızın evinin önünden geçmeye başladı. Psikolojisi bozulan M.B. ilaç yutarak intihara kalkıştı. Ailesi isyan etti: Adaletin yerini bulması için kızımızın ölmesi mi gerekiyor?
Geçtiğimiz günlerde küçük kızları M.B.'yi taciz eden 71'lik sapığın serbest kalmasına isyan eden ailenin korktuğu başına geldi. Her gün evlerinin önünden geçen adam yüzünden bunalıma giren 8 yaşındaki çocuk ilaç içerek canına kıymaya kalkıştı. Kahramanmaraş'ta yaşayanM.B. (8) iddiaya göre geçen Haziranayında okuldan çıkıp evine giderken71 yaşındaki Hasan B. tarafından metrukbir binaya götürülerek cinsel tacizeuğradı. Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan yaşlı adam tutuklandı. Hasan B., yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde eylül ayında görülen karar duruşmasında, 'suçları işlediğine dair somut delil elde edilemediği' gerekçesiyle beraat edip serbest bırakıldı.
DİĞER ÇOCUK KEKEME OLDU
Önceki gün Kahramanmaraş merkeze taşınan ve psikolojik tedavi gören M.B., dün evdeki ilaçları içerek intihara kalkıştı. Hayati tehlikesi bulunan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Babası Hüseyin B., kızı tedirgin olduğu için Kahramanmaraş'a taşındıklarını belirterek, "Kızım doktorun verdiği ilaçları içerekintihara kalkıştı. Mahkeme nasıl birkarar veriyor? Tek benim çocuğum dadeğil, başka bir çocuk daha var. O çocukda kekeme kaldı. Kızım öldüğü zaman mı yetkililer sahip çıkacak benim çocuğuma?" diyerek isyan etti.
'BENİ KESECEK'
Küçük kızın annesi Fadime B. şunları söyledi: "O sapıktan çocuğumu kaçırmak için evimi Kahramanmaraş'a taşıdım. Her gün evimizin önünden geçiyordu. Kızımın aklında hep o var. Olay günü yatağından fırlayıp 'Anne boğazıma bıçak dayadı. Beni kesecek' dedi. Sonra gidip 15 tane hap yutmuş."
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