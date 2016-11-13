15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrasya maratonu nedeniyle trafiğe kapatıldı. Metrobüsler dahil tüm araçlar ikinci köprüye yönlendirildi.

METROBÜSLER FSM KÖPRÜSÜ'NÜ KULLANIYOR

38. Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 06.00'dan köprü Anadolu- Avrupa Avrupa-Anadolugeçişine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüsler Anadolu-Avrupa arasında seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştiriyor. Buna göre Kadıköy-Söğütlüçeşme metrobüs durağından yola çıkan metrobüsler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü geçerek Zincirlikuyu metrobüs durağına ulaşıyor. Avcılardan Zincirlikuyu'ya kadar gelen metrobüsler de buradan FSM Köprüsü'ne yönlendiriliyor. Sabahın erken saatlerinde FSM Köprüsünü kullanmaya başlayan metrobüs seferlerinin yarışın bitiminin ardından normale döneceği öğrenildi.