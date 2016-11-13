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ler Köprüsü'nü kullanıyor!

Vodafone 38. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. ler dahil tüm araçlar ikinci köprüye yönlendirildi.

Dikkat! Metrobüsler bugün FSM Köprüsünü kullanıyor!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrasya maratonu nedeniyle trafiğe kapatıldı. ler dahil tüm araçlar ikinci köprüye yönlendirildi.

METROBÜSLER FSM KÖPRÜSÜ'NÜ KULLANIYOR
38. Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 06.00'dan köprü Anadolu- Avrupa Avrupa-Anadolugeçişine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüsler Anadolu-Avrupa arasında seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştiriyor. Buna göre Kadıköy-Söğütlüçeşme metrobüs durağından yola çıkan metrobüsler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü geçerek Zincirlikuyu metrobüs durağına ulaşıyor. Avcılardan Zincirlikuyu'ya kadar gelen metrobüsler de buradan Köprüsü'ne yönlendiriliyor. Sabahın erken saatlerinde FSM Köprüsünü kullanmaya başlayan metrobüs seferlerinin yarışın bitiminin ardından normale döneceği öğrenildi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar 10:33
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