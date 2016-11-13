Kuzen bıçağı

Korkunç olay dün Muğla Bodrum'da yaşandı. 25 yaşındaki Ö.T., alacak meselesinden husumetli olduğu kuzeni Doğan Tutkan ile tartıştı. Tutkan'ı 9 yerinden bıçakladı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan genç ise sağlık ekiplerin tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Ö.T. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.