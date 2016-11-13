Kuzen bıçağı

Korkunç olay dün Muğla Bodrum'da yaşandı. 25 yaşındaki Ö.T., alacak meselesinden husumetli olduğu kuzeni DoğanTutkan ile tartıştı. Tutkan'ı 9yerinden bıçakladı. O anlar birişyerinin güvenlik kamerasınayansıdı. Ağır yaralanan genç ise sağlık ekiplerin tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi. Polisekipleri tarafından kısasürede yakalanan Ö.T.adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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