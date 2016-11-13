Yol Durumu
  1. İşadamına infaz!
  2. Kayıtlı vahşet

Kuzen bıçağı

25 yaşındaki genç, aralarında husumet bulunan kuzenini 9 yerinden bıçakladı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

Kuzen bıçağı
Korkunç olay dün Muğla Bodrum'da yaşandı. 25 yaşındaki Ö.T., alacak meselesinden husumetli olduğu kuzeni Doğan Tutkan ile tartıştı. Tutkan'ı 9 yerinden bıçakladı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan genç ise sağlık ekiplerin tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Ö.T. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar