Kendini astı

Karabük'te dün Çamlık Orman Parkı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, ağaçta asılı bir kişiyi görünce polise haber verdi. Ekiple, kendini asarak yaşamına son veren kişinin Niyazi Asar olduğunu belirledi. Genç adamın cesedi, yapılan incelemeden sonra morga kaldırıldı. 2008-2010 yıllarında Karabük Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Niyazi Asar'ın, psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.