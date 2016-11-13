Kayıtlı vahşet

İstanbulSultanbeyli'de dünsuç şebekesi üyeleri,aralarında alacakverecek meselesi olanS.K.'yı ormanlık alanagötürdü. Talihsiz adamagece boyunca akıl almazişkenceler caniler biryandan da kendilerini ceptelefonu ile kayda aldı.Ölüme terk edilen S.K., yolkenarına çıkmayı başardı.Vatandaşların yarı baygınşekilde fark ettikleri adamkaldırıldığı hastanedetedavi altına alındı.Harekete geçen emniyetgüçleri, şüphelilerdenCanbey Ö. ve Erdal Ö.'yügözaltına aldı. EnginA.'nın yakalanması içinçalışmalar başlatıldı.Mahkemeye çıkartılanzanlılar ise tutuklandı.Şüphelilerin işkenceanında kayda aldıklarıgörüntüler ise soruşturmadosyasına girdi. Görenlerinadeta kanını dondurangörüntülerde zanlılarınormanlık alanda S.K.'yaakıl almaz işkenceleryaptıkları görülüyor. S.K.'yıdakikalarca odunlarladöven zanlıların sık sıkküfürler ettiği duyuluyor.Ellerindeki odunlarkırılıncaya kadar S.K.'yıdöven zanlıların daha sonratekmeleri ile işkenceyedevam ettikleri görülüyor.Bir ara yarı baygın yatanşahsı ayağa kaldıranzanlıların yere düşmek yokdiye dövdükleri duyuluyor.
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