Yol Durumu
  1. Kuzen bıçağı
  2. Emniyet kemeri!

Kayıtlı vahşet

Kaçırdıkları kişiye ormanlık alanda yaparak kayda alan şebeke üyeleri yakayı ele verdi

Kayıtlı vahşet
İstanbul Sultanbeyli'de dün suç şebekesi üyeleri, aralarında alacak verecek meselesi olan S.K.'yı ormanlık alana götürdü. Talihsiz adama gece boyunca akıl almaz ler caniler bir yandan da kendilerini cep telefonu ile kayda aldı. Ölüme terk edilen S.K., yol kenarına çıkmayı başardı. Vatandaşların yarı baygın şekilde fark ettikleri adam kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerden Canbey Ö. ve Erdal Ö.'yü gözaltına aldı. Engin A.'nın yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Mahkemeye çıkartılan zanlılar ise tutuklandı. Şüphelilerin işkence anında kayda aldıkları görüntüler ise soruşturma dosyasına girdi. Görenlerin adeta kanını donduran görüntülerde zanlıların ormanlık alanda S.K.'ya akıl almaz işkenceler yaptıkları görülüyor. S.K.'yı dakikalarca odunlarla döven zanlıların sık sık küfürler ettiği duyuluyor. Ellerindeki odunlar kırılıncaya kadar S.K.'yı döven zanlıların daha sonra tekmeleri ile işkenceye devam ettikleri görülüyor. Bir ara yarı baygın yatan şahsı ayağa kaldıran zanlıların yere düşmek yok diye dövdükleri duyuluyor.
Etiketler:
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar