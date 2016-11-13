Kalemnikof

Almanya terör örgütü PKK ile siyasi uzantısı HDP’ye destekte sınır tanımadı. Bir Alman dergisi, Selahattin Demirtaş’tan propaganda amaçlı not istemeye çalıştı. Mesajı taşıyan avukat yakalandı. Başbakan Merkel’in partisinin milletvekili Erika Steinbach ise terör firarisi Can Dündar’ı koruma altına aldı!
Kan lobisi Türkiye'yi hedef aldı. Halkına güvenlik güçlerine bomba yağdırdı. Terörün hem yerli hem de yabancı işbirlikçileri ise rahat durmadı. Ancak devletin ve milletin sabrı taştı. Terörist cenazelerindençıkmayan, PKK'ya hizmettesınır tanımayan 10 HDP'litutuklandı. Bunlar arasında HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ da vardı. Tutuklamalar karşısında PKK destekçisi Avrupa rahat durmadı. Özellikle Almanya, Türkiye aleyhinde kampanya başlattı. Alman derginin oyunu ise Türk polisine takıldı.
PARTİSİ BİLİYORDU
Bursa'da PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında avukat C.K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. C.K. geçtiğimiz Pazartesi günü yakalandı. Araştırmada C.K.'nın, gözaltına alındığı gün Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'a ziyaret planladığı saptandı. Bunu da partinin bazı yöneticilerine duyurduğu vurgulandı. İstanbul'da HDP'nin bir ilçe başkanlığında yönetici olan avukat L.P. de C.K. ile irtibat sağladı. İşte bu ekibin amacı ise bir Alman dergisinin mesajını Demirtaş'a ulaştırmaktı. Alman derginin yöneticileri propaganda amacıyla Demirtaş'tan bir not almaya kalkıştı. Derginin Demirtaş'tan "Avrupa ve Almanya'ya yönelik mesajını içeren, kendi el yazısıyla yazılmış not" istediği anlaşıldı. Demirtaş, bu notu yazdıktan sonra avukatları aracılığıyla Almanya'ya ulaştıracaktı. Ardından da bu hain not üzerinden Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası başlatılacağı vurgulandı. Neyse ki polisin sayesinde hain plan yarım kaldı. Avukatlar yakalandı.
F TİPİ CEZAEVİ UYANIKLIK
HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Buradan avukatları aracılığıyla Avrupa'ya ulaşmaya çalıştı. Avukatının oyunu ise tutmadı.
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