Kalemnikof

lobisi Türkiye'yi hedef aldı. Halkına güvenlik güçlerine bomba yağdırdı. Terörün hem yerli hem de yabancı işbirlikçileri ise rahat durmadı. Ancak devletin ve milletin sabrı taştı.Bunlar arasında HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ da vardı. Tutuklamalar karşısında PKK destekçisi Avrupa rahat durmadı. Özellikle Almanya , Türkiye aleyhinde kampanya başlattı. Alman derginin oyunu ise Türk polisine takıldı.Bursa'da PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında avukat C.K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. C.K. geçtiğimiz Pazartesi günü yakalandı. Araştırmada C.K.'nın, gözaltına alındığı gün Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'a ziyaret planladığı saptandı. Bunu da partinin bazı yöneticilerine duyurduğu vurgulandı. İstanbul'da HDP'nin bir ilçe başkanlığında yönetici olan avukat L.P. de C.K. ile irtibat sağladı. İşte bu ekibin amacı ise bir Alman dergisinin mesajını Demirtaş'a ulaştırmaktı. Alman derginin yöneticileri propaganda amacıyla Demirtaş'tan bir not almaya kalkıştı. Derginin Demirtaş'tan "Avrupa ve Almanya'ya yönelik mesajını içeren, kendi el yazısıyla yazılmış not" istediği anlaşıldı. Demirtaş, bu notu yazdıktan sonra avukatları aracılığıyla Almanya'ya ulaştıracaktı. Ardından da bu hain not üzerinden Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası başlatılacağı vurgulandı. Neyse ki polisin sayesinde hain plan yarım kaldı. Avukatlar yakalandı.HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Buradan avukatları aracılığıyla Avrupa'ya ulaşmaya çalıştı. Avukatının oyunu ise tutmadı.