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Kalbine yenildi

Kalbine yenildi
Samsun'da dün 40 yaşındaki polis memuru Fatih Hacıeyüpoğlu, evinde aniden rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdi belirlendi. Talihsiz adam, hemşire eşi Fatma Danışman Hacıeyüpoğlu'nun da görev yaptığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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