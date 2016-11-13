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Kaçkar adamlar

Kaçkar adamlar
Rize dünyanın en çılgın şenliklerinden birine ev sahipliği yaptı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geniş bir katılımla gerçekleşti. Katılımcılar 3 bin 932 rakımlı Kaçkar Dağı'nın zirvesine yakın bir noktada bulunan 2 bin 950 rakım yükseklikteki Büyük Deniz Gölü isimli buzul gölüne girerek yüzdü. Isınmak için çay içerek ve tulum eşliğinde horon oynayarak ısındılar.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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