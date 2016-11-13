İstihbaratta FETÖ kavgası

15 TEMMUZ'U HABER ALAMADIK
Özeleştirimizi erkekçesine, açıkçasına yapmak mecburiyetindeyiz. Yapamadık. Alamadık. Fetullah Gülen'in 15 Temmuz'da bir ihtilale sebebiyet verebileceğini alamadı bu gizli servis, alamadı. Oturalım bunu düşünelim, bunu konuşalım. FETÖ örgütünün en büyük özelliği çok ciddi bir dış destek bulabilmesidir. MİT tarafından ihtiyatla da olsa izlenmeye devam edilmiştir.
FETÖ MİT'E SIZAMADI
Benim dönemimde FETÖ'nün MİT'e sızması sıfıra yakındır. Ama benden sonrasını bilemem. İsteseniz almazsınız. Son dönemde bu girmelerin daha rahat olduğu izlenimi var. İstihbarat ülkenin namusudur, başındaki kişi de kurumun namusudur.
OSLO İHANET DEĞİL
Biz Oslo sürecine yabancılar Kürt meselesini oyuncak yapmasın diye girdik. Oslo ihanet değildir. Her yerde sapına kadar konuşurum. Hıyanet içinde kaldılar. Ne protokol, ne anlaşma vardır. Hadise budur. Yabancılar, (Türkiye'nin) kanatlanmış ülke olmasını istemediler.
İSMAİL HAKKI PEKİN YALANLADI
ŞİFRELİ HATTAN BENİ ARADI
Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde İlker Başbuğ bana FETÖ'yle ilgilenme talimatını verdi. Emre Taner'le konuşmamı istedi. Kendisiyle konuştum. 2 gün sonra şifreli gizli telefondan beni aradı. Bu çalışmadan başkasına söz edip etmediğimi sordu. Etmediğimi söyledim. Arkasından, 'Bana bugün emniyet istihbaratından 4-5 kişi geldi. Siz Genelkurmay'ın isteğiyle polis ve yargıda bir araştırma yaptırıyormuşsunuz, doğru mu diye sordular' bilgisini verdi.
NE İSTİYORSUNUZ ADAMDAN
Ergenekon tertipleriyle birlikte TSK içinden sürekli bilgi sızmaya başladı. Taner'le yine bir araya geldik, bilgi istedik. Taner Bey görüşmemizde Fetullah Gülen için bana 'Ya bu adamdan ne istiyorsunuz. 70 yaşında bir ihtiyar. Size ne zararı var? İstersen sizi tanıştırayım. Kendiniz görün' dedi.
FETÖ'CÜYÜ TERFİ ETTİRDİLER
2007'DE Elazığ'da görev yaptığım sırada bir MİT personeli gece evime gelerek, en yetkili amirlerinin FETÖ'cü olduğu konusunda ihbarda bulundu. Durumu ilgililere aktardım. Sonrasında ise o kişi terfi ettirilerek Malatya MİT Bölge Başkanlığı'na getirildi.
OSLO'DA İNGİLİZLER VARDI
PKK'nın Avrupa'daki tüm faaliyetlerinin içinde İngiliz istihbaratı vardır. İngilizler her şeyi kontrol ederler. Oslo'da da İngilizler aracılık etmişlerdir. Emre Bey Oslo'yu savunuyor. Ama İngiliz istihbaratının Türkiye'nin çıkarına bir şey yapacağını düşünmek hayaldir. Ayrıca Taraf gazetesi yayınları üzerine de Emre Taner'le görüştüm. Bana, "Taraf'la uğraşmayın" dedi.
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